Что означает эта поговорка?? Путята крестил мечом,а добрыня огнем

Гость: Гость:

Путята - тысяцкий князя Владимира Святого ; принимал, по известию так называемой Иоакимовской летописи, деятельное участие в насильственном крещении новгородцев Добрыней, дядей Владимира. Отсюда пошла поговорка: "Путята крестил мечом, а Добрыня огнем".