Что означает эта поговорка?? Путята крестил мечом,а добрыня огнем
История
Что означает эта поговорка?? Путята крестил мечом,а добрыня огнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путята - тысяцкий князя Владимира Святого ; принимал, по известию так называемой Иоакимовской летописи, деятельное участие в насильственном крещении новгородцев Добрыней, дядей Владимира. Отсюда пошла поговорка: "Путята крестил мечом, а Добрыня огнем".
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