Что привело к усилению, а что к ослаблению могущества папской власти?
История
Что привело к усилению, а что к ослаблению могущества папской власти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда права папского престола отстаиволись особенно решительно то папская власть стала ослабевать
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