Что произошло с князем Владимиром до крещения? (кратко)

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Владимир приносил человеческие жертвоприношения, и вообще был развращенным человеком до того, как принял христианство. После похода Владимира на ятвягов, в 983 году были убиты отец и сын, Феодор и Иоанн. Сына хотели принести в жертву языческим богам, а отец пытался за него заступиться. В результате их обоих убили. Когда Владимир принял христианство, он сумел стать другим, измениться в лучшую сторону.