Что произошло в 1603 году

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На английский престол взошёл король Шотландии Яков VI, сын Марии Стюарт (под именем Якова I).Шотландия объединена с Англией династической унией. Март 1603—1625 — Король Англии Яков I. Жестокое подавление восстания в Ирландии. На берегу Каттегатского пролива основан город Гётеборг. В усадьбе польского князя Адама Вишневецкого объявился молодой человек и назвал себя царевичем Дмитрием. Лжедмитрий «открыл» своё «царское происхождение» Адаму Вишневецкому. Осень — Вишневецкий уведомил об этом Сигизмунда III. 13 января — 29 августа — Великое Ганзейское посольство в Россию. Голод и эпидемии в России, продолжающиеся с 1601. 1603—1617 — Султан Турции Ахмед I. Султан договорился с мятежными феодалами Анатолии и жестоко подавил восстания крестьян.Восстание жителей Клиса (Далмация).1603—1612 — Турецко-персидская война. Удачна для Ирана. Аббас I Великий разорил Джугу, армянский центр торговли шелком, и переселил армянское население в пригород Исфахана Новая Джуга (Новая Джульфа). Захвативший верховную военную власть в Японии Иэясу Токугава получил титул сёгуна. Столица перенесена в Эдо, который нам известен как Токио. Основание первой голландской фактории на острове Ява. Наука и искусство[править | править вики-текст] Вышло первое издание карт звёздного неба «Уранометрия» немецкого астронома Иоганна Байера. Для обследования Канады организована специальная экспедиция по руководством Самуэля де Шамплейна. Впервые был издан «Гамлет» Вильяма Шекспира. Родился театр Кабуки с началом выступлений танцовщицы Окуни из Идзумо (танец носил название Кабуки, откуда и произошло название театра). Музыка[править | править вики-текст] Основная статья: 1603 год в музыкеРодились[править | править вики-текст] Абел ТасманСм. также: Категория:Родившиеся в 1603 году Джузеппе из Купертино — итальянский монах-францисканец, который почитается как мистик и святой. Мишель Летелье — французский государственный деятель, глава военного ведомства Франции. Адам Олеарий, немецкий учёный и путешественник, секретарь посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогомФридрихом III к персидскому шаху, автор «Описания путешествия в Московию». Абел Тасман — голландский мореплаватель, исследователь и купец. Первым среди известных европейских исследователей достиг берегов Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Леннарт Торстенссон — шведский полководец, участник Тридцатилетней войны. Роджер Уильямс — английский протестантский богослов, один из первых сторонников свободы вероисповедания иотделения церкви от государства. В 1636 году основал колонию Провиденские плантации, обеспечив тем самым убежище для религиозных меньшинств. Изучал индейские языки и выступал за справедливые отношения с коренными американцами. Девятый по счету президент колонии Род-Айленд. Скончались[править | править вики-текст] Королева АнглииЕлизавета IСм. также: Категория:Умершие в 1603 году 21 января — Эразм Гличнер — польский писатель, педагог, проповедник и богослов (род. 1528). 14 февраля — Франсуа Виет (1540—1603), французский математик, основоположник символической алгебры, юрист. 24 марта — Елизавета I, королева Англии и королева Ирландии с 1558 по 1603 год, последняя из династии Тюдоров, унаследовала престол после смерти сестры, королевы Марии I. Ахмад аль-Мансур — шериф Марокко, представитель династии Саадитов, правивший в 1578—1603 годах. Шараф-хан Бидлиси — турецкий историк, курд по происхождению. Мартин де Вос — южнонидерландский (фламандский) художник и график. Уильям Гильберт — английский физик, придворный врач Елизаветы I и Якова I. Изучал магнитные и электрические явления, первым ввел термин «электрический». Томас Картрайт — один из родоначальников пуританизма в Англии. Мария Испанская — испанская инфанта, жена императора Максимилиана II. Мехмед III — 13-й османский султан, преемник Мурада III. Томас Морли — английский композитор, органист и нотоиздатель. Христофор Перун Радзивилл — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского. Кравчий литовский в 1567—1569,подчаший литовский в 1569—1579, гетман польный литовский в 1572—1589, каштелян трокский в 1579—1584 и одновременно подканцлерлитовский в 1579—1585, воевода виленский с 1584, гетман великий литовский с 1589 года[1]. Ульрих Мекленбургский — герцог Мекленбурга, правивший в Мекленбург-Гюстрове в 1555/56-1603 годах и старейшина совета германских имперских князей. Фума Котаро — пятый по счету лидер клана ниндзя Фума, участник военных событий в Японии периода Сэнгоку. Андреа Чезальпино — итальянский врач, естествоиспытатель и философ. Пьер Шаррон — французский богослов и моралист