Одна из сторон треугольника равна х см, а каждая из остальных-3 см.Найти периметр т??еугольника в виде разных выражений.
Математика
Одна из сторон треугольника равна х см, а каждая из остальных-3 см.Найти периметр т??еугольника в виде разных выражений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равен сумме длин всех сторон Р=х+3+3 или Р=х+3*2
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