Одна из сторон треугольника равна х см, а каждая из остальных-3 см.Найти периметр т??еугольника в виде разных выражений.

Математика
Одна из сторон треугольника равна х см, а каждая из остальных-3 см.Найти периметр т??еугольника в виде разных выражений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равен сумме длин всех сторон Р=х+3+3   или Р=х+3*2 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение "Утро" Т.Н. Яблонской по плану. Не берите из других са??т, прошу. План сочинения l Знакомство с художником ll К...
Ответить
Литература
Твір на тему " Тільки сміливим підкоряються моря "
Ответить
Русский язык
Падкажите плжалуйста. Вот найди в словах родственных слов форму одного из них. слова Лётчик,летать,полёты,перлёты,полёт.
Ответить
Русский язык
Составьте с данными словосочетаниями предложение и запишите их .Определитt вид сказуемого .Каким членом предложения будут являться инфинитив ? 1 ...
Ответить
Математика
Маша сосчитала что в большом букете тюльпанов в 7 раз больше чем в маленьком Миши сосчитал по другому он определил что в большом букете на 30 тюльп...
Ответить