Одна из сторон треугольника равна х см, а каждая из остальных-3 см.Найти периметр т??еугольника в виде разных выражений.

Математика

Одна из сторон треугольника равна х см, а каждая из остальных-3 см.Найти периметр т??еугольника в виде разных выражений.

Автор: Гость