мини твір на тему чому вогонь-друг,вогонь-ворог
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мини твір на тему чому вогонь-друг,вогонь-ворог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вогонь – давній друг людини. З його допомогою відбувається багато корисних справ, але водночас він і ворог, бо жарти з ним, можуть призвести до пожежі. Тому треба з розумом ставитися до вогню і пам'ятати "Вогонь-це не іграшка".
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