У Ани было 32 рубля,а у её брата на 16р.больше. На эти деньги они купили 2 пачки пласти??ина. Сколько стоит каждая пачка пластилина. Реши задачу выражением.
Математика
У Ани было 32 рубля,а у её брата на 16р.больше. На эти деньги они купили 2 пачки пласти??ина. Сколько стоит каждая пачка пластилина. Реши задачу выражением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 32+16=48 (руб) - было у ее брата. 48+32=80 (руб) - у них вместе 80:2=40 (руб) Задача выражением: (32+16+32):2 Ответ: 40 руб стоит одна пачка пластилина.
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