У Ани было 32 рубля,а у её брата на 16р.больше. На эти деньги они купили 2 пачки пласти??ина. Сколько стоит каждая пачка пластилина. Реши задачу выражением.

Математика

У Ани было 32 рубля,а у её брата на 16р.больше. На эти деньги они купили 2 пачки пласти??ина. Сколько стоит каждая пачка пластилина. Реши задачу выражением.

Автор: Гость