Что растет под хвойными деревьями?
Биология
Что растет под хвойными деревьями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пролеска, подснежник, нарциссы, видовые тюльпаны, рябчики. покупной кислый грунт, то можно высаживать и рододендроны, чернику, барбарисы, зверобой кустарниковый
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