Что содержат красные кровяные клетки

Окружающий мир
Что содержат красные кровяные клетки
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Гость:
Эритроциты содержат гемоглобин
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