Что составляет духовный мир человека? СРОЧНО !!!

Обществознание
Что составляет духовный мир человека? СРОЧНО !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовный мир человека это совокупность всех его качеств, приоритетов и духовных потребностей, так же его умственное и нравственное развитие)))))
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