Что такое дотоле? Что такое свита? Что такое хорунжий? Кто такой витязь? Что тако?? ланиты? Что такое чело?

Литература

Что такое дотоле? Что такое свита? Что такое хорунжий? Кто такой витязь? Что тако?? ланиты? Что такое чело?

Автор: Гость