Что такое дотоле? Что такое свита? Что такое хорунжий? Кто такой витязь? Что тако?? ланиты? Что такое чело?
Литература
Что такое дотоле? Что такое свита? Что такое хорунжий? Кто такой витязь? Что тако?? ланиты? Что такое чело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дотоле-до тех пор, прежде Свита-лица, сопровождающие какую-либо важную особу Хорунжий-царской армии: казачий офицерский чин, равный подпоручику, а также лицо, носящее этот чин. Витязь-отважный, доблестный воин Ланиты-щеки Чело-лоб
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