Что такое экватор земли

География
Что такое экватор земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экватор это полоса разделяющия круг земли
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