Что такое глубина цвета? Как связаны глубина цвета и объём файла?
Информатика
Что такое глубина цвета? Как связаны глубина цвета и объём файла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубина́ цве́та (ка́чество цветопереда́чи, би́тность изображе́ния) — термин компьютерной графики, означающий количество бит (объём памяти), используемое для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя растровой графики или видеоизображения. Чем больше глубина цвета , тем больше занимает файл места , но тем выше качество
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