Прочитай стих Бутерброд . выпиши в столбик существительные вместе с предлогами , встовляямежду пред и сущ ещо слово . выпиши глаголы с преставками в столбик, рядом с каждым глвголом однокаренной глагол с другой приставкой.

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Прочитай стих Бутерброд . выпиши в столбик существительные вместе с предлогами , встовляямежду пред и сущ ещо слово . выпиши глаголы с преставками в столбик, рядом с каждым глвголом однокаренной глагол с другой приставкой.

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