Прочитай стих Бутерброд . выпиши в столбик существительные вместе с предлогами , встовляямежду пред и сущ ещо слово . выпиши глаголы с преставками в столбик, рядом с каждым глвголом однокаренной глагол с другой приставкой.

Русский язык
Прочитай стих Бутерброд . выпиши в столбик существительные вместе с предлогами , встовляямежду пред и сущ ещо слово . выпиши глаголы с преставками в столбик, рядом с каждым глвголом однокаренной глагол с другой приставкой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С (большой)колбасой На(густой)траве На (долгую)прогулку В(большой)печали Из(огромных)ворот В (человеческий)рот Захотелось(прихоть) Прогуляться(Выгуливать) Поваляться(Завалить) Сманил(приманить) Закричали(перекричать) Пойдёшь(зайти) Попадёшь(упасть)
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