Дано вектор а (1; 1; 0) и b (1; 0; 1) вычислить | 3a - 2b | A)√3; Б) другой ответ; В) 5; Г) 3; Д)5√3

Геометрия

Дано вектор а (1; 1; 0) и b (1; 0; 1) вычислить | 3a - 2b | A)√3; Б) другой ответ; В) 5; Г) 3; Д)5√3

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