Что такое композиционная структура теста с примерами
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Что такое композиционная структура теста с примерами
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Текст - это осмысленное речевое произведение, представляющее собой внутренне взаимосвязанную последовательность различных знаков, образующих целостность, которая обладает оформленностью.
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