Что такое композиционная структура теста с примерами

Русский язык
Что такое композиционная структура теста с примерами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст - это осмысленное речевое произведение, представляющее собой внутренне взаимосвязанную последовательность различных знаков, образующих целостность, которая обладает оформленностью.
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