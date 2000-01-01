Переведите текст на английский плиз: Начиная с 1989 года российские школьники принимают участие в Международной олимпиаде по информатике и является одними из лучших. в 2000 году российская команда установила своеобразный рекорд...

Английский язык

Переведите текст на английский плиз: Начиная с 1989 года российские школьники принимают участие в Международной олимпиаде по информатике и является одними из лучших. в 2000 году российская команда установила своеобразный рекорд. Школьники завоевали четыре золотые медали и кубок мира по информатике. Кубок чемпионов российские школьники выиграли несколько раз.

Автор: Гость