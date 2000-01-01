Переведите текст на английский плиз: Начиная с 1989 года российские школьники принимают участие в Международной олимпиаде по информатике и является одними из лучших. в 2000 году российская команда установила своеобразный рекорд...

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Переведите текст на английский плиз: Начиная с 1989 года российские школьники принимают участие в Международной олимпиаде по информатике и является одними из лучших. в 2000 году российская команда установила своеобразный рекорд. Школьники завоевали четыре золотые медали и кубок мира по информатике. Кубок чемпионов российские школьники выиграли несколько раз.
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Гость:
Translate the text into English.: since 1989, Russian students take part in the International Olympiad in Informatics and is oneof the best. in 2000, the Russian command has set a record. The students won four gold medals and the world Cup in computer science. Champions Cup Russian schoolchildren have won a few times.
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