Почему бидон с керосином или бензином нельзя закрывать пробкой обернутой тряпкой
Физика
Почему бидон с керосином или бензином нельзя закрывать пробкой обернутой тряпкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тряпка пропитывается содержимым бидона , загориться
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