Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,состоящее из трех слогов,первый из которых ударный.

Русский язык
Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,состоящее из трех слогов,первый из которых ударный.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из всего текста я думаю что слово "девочка" бодьше подходит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Дам 10 балов кто поможет
Ответить
Русский язык
Определите действительное причастие прошедшего времени.(Пишущий стихи,засеянное поле,запертый наглухо,читавший газету,строящийся дом)
Ответить
Математика
Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?
Ответить
Английский язык
Помогите написать сюжет книги на английском Что-то типо "Название книги" by (Кто написал) is a(n) .... story(novel) about
Ответить
Биология
В какой среде обитают и что характерно для рябины, окуня, воробья
Ответить