Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,состоящее из трех слогов,первый из которых ударный.

Русский язык

Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,состоящее из трех слогов,первый из которых ударный.

Автор: Гость