Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,состоящее из трех слогов,первый из которых ударный.
Русский язык
Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,состоящее из трех слогов,первый из которых ударный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из всего текста я думаю что слово "девочка" бодьше подходит.
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