Запишите слова.разделяйте их черточкой для переноса там где он возможен. Маленький,кроссворд,обезьяна,варенье,апрельский

Русский язык
Запишите слова.разделяйте их черточкой для переноса там где он возможен. Маленький,кроссворд,обезьяна,варенье,апрельский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ма-лень-кий. кросс-ворд. о-безь-я-на. ва-рень-е. а-прель-ский.
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