Запишите слова.разделяйте их черточкой для переноса там где он возможен. Маленький,кроссворд,обезьяна,варенье,апрельский

Русский язык

Запишите слова.разделяйте их черточкой для переноса там где он возможен. Маленький,кроссворд,обезьяна,варенье,апрельский

Автор: Гость