Жұмбақ Өркеш-өркеш түйені Тастапты атам шөгіп өркеші бұлтартпау тиеді Суыры жаты?? көгеріп
Қазақ тiлi
Жұмбақ Өркеш-өркеш түйені Тастапты атам шөгіп өркеші бұлтартпау тиеді Суыры жаты?? көгеріп
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Гость:
Жауабы : тау .........
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