Жұмбақ Өркеш-өркеш түйені Тастапты атам шөгіп өркеші бұлтартпау тиеді Суыры жаты?? көгеріп

Қазақ тiлi
Жұмбақ Өркеш-өркеш түйені Тастапты атам шөгіп өркеші бұлтартпау тиеді Суыры жаты?? көгеріп
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жауабы : тау .........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему бидон с керосином или бензином нельзя закрывать пробкой обернутой тряпкой
Ответить
Русский язык
Она очнулась и побежала в чащу подснежники искать.Набрала девочка корзину,полный передник-и скорее опять на полянку.найди в предложениях слово,сост...
Ответить
Немецкий язык
Дам 10 балов кто поможет
Ответить
Русский язык
Определите действительное причастие прошедшего времени.(Пишущий стихи,засеянное поле,запертый наглухо,читавший газету,строящийся дом)
Ответить
Математика
Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?
Ответить