Помогите с англ языком номер 1.
Английский язык
Помогите с англ языком номер 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 carrot 2 3 tomatto 4 apple 5 potatto
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