Помогиииите 1-2 задание срочнааа

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Помогиииите 1-2 задание срочнааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приунывший,изумленный,невыученным сидевшая 2 Выбежав на улицу, мальчик сразу же увидел местного задаваку Петьку, который направлялся ему на встречу. Вова задрожал, потому что последняя встреча с этим хулиганом, обернулась ссадиной на щеке и разорванным рукавом любимого пальто. -Вова!-. окликнул мальчика хулиган. - я вспомнил,что ты спрашивал меня про рогатку. Ту самую, что мне привез отец. Она тогда тебе понравилась, помнишь? - П..помню. - заикаясь ответил мальчик. - Так вот я решил подарить тебе ее! - воскликнул Петька и, всучив в руки ошарашенному Вовке рогатку, насвистывая зашагал прочь. Придя домой и опасаясь, что мама будет ругаться за его ранний приход со школы, Вова обнаружил дома кекс и записку от родителе, в которой говорилось, что он больше не должен посещать школу, выгуливать собаку и помогать по дому. Но не успев ничего предпринять, мальчик услышал звонок будильника. Разочарованный, что это оказалось всего-лишь сном, Вова медленно начал собираться в школу
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