Составте предложение на казахском со словами :пожилание ; красивые черный глаза; длиный ресницы

Қазақ тiлi
Составте предложение на казахском со словами :пожилание ; красивые черный глаза; длиный ресницы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің саған тілегім бақытты бол (пожилание) алманың көзі ботаның көзіндей əдемі қара түсті айнұрдың кірпігі қызғанарлықтай ұзын
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