Решите уравнения log1/2 (x^2-3x)=-2
Математика
Решите уравнения log1/2 (x^2-3x)=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log1/2 (x^2-3x)=-2 x^2-3x=(1/2)^2 x^2-3x-4=0 a=1 b=-3 c=-4 -3^2+4*4=9+16= 25 X1=3+5/2=4 x2=3-5/2=-1
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