Что такое крепостничество
История
Что такое крепостничество
Ответ(ы):
Гость:
Крепостничество - общественный уклад. Т.е. когда у дворян были "рабы" - крепостники. Крепостникам тяжело жилось, они и сбегали. Был специальный день "Юрьев день", когда крепостникам давался выходной, а так они работали без продыха. Крепостничество то же самое что и крепостное право. Крепостные крестьяне были полностью зависимы от дворян.
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