Народные приметы на урожай?

Гость: Гость:

Сухой март - к обильному урожаю. Дождливый март - к неурожаю. Сильный гром - урожайное лето. 11 мая теплая и звездная ночь - к урожаю. Сильная роса - к урожаю. Осина в сережках - урожай овса. Много комаров - к урожаю ягод.