Народные приметы на урожай?
Другие предметы
Народные приметы на урожай?
Ответ(ы):
Гость:
Сухой март - к обильному урожаю. Дождливый март - к неурожаю. Сильный гром - урожайное лето. 11 мая теплая и звездная ночь - к урожаю. Сильная роса - к урожаю. Осина в сережках - урожай овса. Много комаров - к урожаю ягод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пишется слитно или раздельно (не) высокая,(не) большой,(не) ясными,(не) спокойную,(не) глубокий,(не) подвижной....помогите срочно!
Математика
7. 1) В 4 магазина концелярских принадлежностей привезли поровну 80 перекидных календарей и 10 упоковок настенных календарей,по 4 штуки в каждой.Ск...