Народные приметы на урожай?

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Народные приметы на урожай?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сухой март - к обильному урожаю. Дождливый март - к неурожаю. Сильный гром - урожайное лето. 11 мая теплая и звездная ночь - к урожаю. Сильная роса - к урожаю. Осина в сережках - урожай овса. Много комаров - к урожаю ягод.
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