Что такое миф 10 предложение напишите пожалуйста

Литература
Что такое миф 10 предложение напишите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миф - предание,сказание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вертолет, масса которого 27,2 т, поднимает на тросах вертикально вверх груз массой 15,3 т с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу тяги вертолета и силу, ...
Ответить
Қазақ тiлi
Рецепт любого блюда на казахском языке.
Ответить
Математика
Ученикам было предложено два диктанта в первом диктанте было в 2 раза больше слов ??ем во втором в обоих диктантах всего было 318 слов Сколько всег...
Ответить
Русский язык
На какие вопросы отвечают имена существительные противоположные по значению.
Ответить
Математика
Празднику для детского сада купили 37 килограмм Пряников что на 18 кг больше чем конфет и на 6 килограмм меньше чем яблок Сколько всего килограммов...
Ответить