Что такое мораль? Определение!!!

Литература
Что такое мораль? Определение!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль - это правила нравственности .
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