Что такое нарицательное существительное???? помогите пж!!
Русский язык
Что такое нарицательное существительное???? помогите пж!!
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Имя нарица́тельное — в грамматике обозначает имя существительное, определяющее название (категорию) целой группы объектов, которые имеют общие признаки, и называет эти объекты по их принадлежности к данной категории.
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