Привезли 8 ящиков печенье и 6 ящиков конфет.Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика ??ечения. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг ?.
Математика
Привезли 8 ящиков печенье и 6 ящиков конфет.Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика ??ечения. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг ?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72*3=216(кг)-конфет 2)72+216=288(кг) Ответ:288 сладостей привезли всего.
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