Привезли 8 ящиков печенье и 6 ящиков конфет.Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика ??ечения. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг ?.

Математика

Привезли 8 ящиков печенье и 6 ящиков конфет.Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика ??ечения. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг ?.

Автор: Гость