Какое животное в древности было у индийцев тантемом.
История
Какое животное в древности было у индийцев тантемом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тотем у индейцев Кот-знак воровства
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