Какое животное в древности было у индийцев тантемом.

История
Какое животное в древности было у индийцев тантемом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тотем у индейцев Кот-знак воровства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В диэлектрическом мешке перемешали три шара с зарядами +2нКл, -6нКл, +1нКл. какой зар??д будет у первого вынутого из мешка шара
Ответить
Математика
В неизвестном числе увеличили число десятков на три и получили число 86. укажите неизвестное число
Ответить
Русский язык
Составить и записать 5 словосочетаний с управлением и 5 с согласованием со словарными словами
Ответить
Химия
C какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать раствор хлорида железа FeCl3 , с объяснениями пожалуйста. 1) NaOH 2)Cu(OH) 3)HCl ...
Ответить
Биология
Посмугованими є м’язи: а) кишечнику; б) шлунка; в) жувальні.
Ответить