Что такое Периптер? Афины. История искусств
История
Что такое Периптер? Афины. История искусств
Ответ(ы):
Гость:
Это основной тип древнегреческого храма, прямоугольное в качестве сооружение, обрамленное с четырех сторон колоннадой... вокруг чаще всего применялся дорический орден, все колоны стояли вряд
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