Что такое поршень, упругость ,атмосфера, барометр ,манометр.

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Прибор для измерения атмосферного давления. Поршень-деталь цилиндрической формы, совершающая обратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа. Упругость- способность тела приобретать первоначальную форм после прекращения действия на нее какой-либо силы. Атмосфера-оболочка Земли. Барометр- прибор для измерения давления. Манометр- прибор для измерения давления газа, жидкостей