Что такое поршень, упругость ,атмосфера, барометр ,манометр.

Литература
Что такое поршень, упругость ,атмосфера, барометр ,манометр.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибор для измерения атмосферного давления.  Поршень-деталь цилиндрической формы, совершающая обратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа. Упругость- способность тела приобретать первоначальную форм после прекращения действия на нее какой-либо силы. Атмосфера-оболочка Земли. Барометр- прибор для измерения давления. Манометр- прибор для измерения давления газа, жидкостей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово крыльями звукобуквенный анализм
Ответить
Математика
Номер 343 нужно срочно плииииз!!
Ответить
Окружающий мир
Объясни почему образование почвы началось только с появлением живых существ на З??мле
Ответить
Русский язык
Подчеркните в каждом предложении подлежащее и сказуемое. Выпишите словосочетани??. Ночь в лесу. наступила короткая ночь в лесу.Стрекочут ночные куз...
Ответить
История
История - 7 класс. 1. дата провозглашения государственной английской церкви. 2.особенность. протестантской церкви в Англии является то, что она...
Ответить