Объясни почему образование почвы началось только с появлением живых существ на З??мле

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Почва возникает на поверхности Земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоит из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха (Потому что перегной создают умершие организмы при разложении. В этом процессе также участвуют многочисленные бактерии, насекомые и др. живые организмы) Проще говоря, почва - это неорганические вещества, преобразованные из органических, вследствие их тления. А еще проще: почва образуется из продуктов жизнедеятельности организмов, путём их гниения (умершие организмы тоже являются продуктом жизнедеятельности - ими ведь питаются бактерии и таким путём разлагают их).