Что такое рифма? напишите пожалуйста По литературе

Литература
Что такое рифма? напишите пожалуйста По литературе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие считают, что рифма – это созвучие окончаний двух слов, что, в общем-то, верно. Рифма – повторение более и менее сходных сочетаний звуков, связывающих окончания двух и более строк или симметрично расположенных частей стихотворных строк. В русском классическом стихосложенииосновным признаком рифмы является совпадение ударных гласных. По своей сути рифма – разновидность эпифоры – такой стилистической фигуры, которая является конечным звуковым повтором, в отличие от анафоры – единоначатия.
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