Как образовалась Республика Соединенных провинций. Пожалуйста заранее спасибо....
История
Как образовалась Республика Соединенных провинций. Пожалуйста заранее спасибо....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ходе Восьмидесятилетней войны Семнадцати провинций в борьбе за независимость от Испанской Империи в результате так называемой Утрехтской унии в 1579 году была основана конфедерация Семи Соединённых Провинций, что юридически утвердило существование новой республики. В 1581 году правителем. б ыл опубликован Акт о клятвенном отречении, который провозгласил, что король Испании не исполнял своих обязанностей в Нидерландах и поэтому больше не считается законным
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