Что такое счастье? Помогите пожалуйста
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Что такое счастье? Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Счастье - это иметь семь., быть любимым и уметь любить, иметь друзей, и просто жить
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