Помогите решить задание(равно вместо стрелок): 5.CuSO{4}+KOH=? Cu(NO{3}){2}+H{2}S=? СuSO{4}+Ba(OH){2}=? Cu(NO{3}){2}+Ba(OH){2}=?

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CuSO₄+2KOH=K₂SO₄+Cu(OH)₂ Cu(NO₃)₂+H₂S≠ Сильные кислоты вытесняют более слабые из их солей, но не наоборот. СuSO₄+Ba(OH)₂=Cu(OH)₂+BaSO₄ Cu(NO₃)₂+Ba(OH)₂=Cu(OH)₂+Ba(NO₃)₂ Во всех реакциях Cu(OH)₂ выпадает в осадок.