Решить систему способом ПОДСТАНоВКИ!!! {13x-2y=3, {1,3x-0,2y=-16;

Алгебра
Решить систему способом ПОДСТАНоВКИ!!! {13x-2y=3, {1,3x-0,2y=-16;
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Гость:
Вот так вот будет все написано)
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