Решить систему способом ПОДСТАНоВКИ!!! {13x-2y=3, {1,3x-0,2y=-16;
Алгебра
Решить систему способом ПОДСТАНоВКИ!!! {13x-2y=3, {1,3x-0,2y=-16;
Ответ(ы):
Гость:
Вот так вот будет все написано)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите решить задание(равно вместо стрелок): 5.CuSO{4}+KOH=? Cu(NO{3}){2}+H{2}S=? СuSO{4}+Ba(OH){2}=? Cu(NO{3}){2}+Ba(OH){2}=?
Алгебра
Помогите плиз! расстояние между двумя пристоянями по реке равно 40км. пароход прох??дит это расстояние туда и обратно за 6 часов,причем на остановк...
Математика
У маленькой разбойницы,к которой попала герда по пути к снежной королеве,был звер??нец.В клетках под замком находились голуби и олени.Сколько было ...