Что такое сублимация?

Физика
Что такое сублимация?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчество.
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