что такое зрачок. ? каковы. его функции?
Биология
что такое зрачок. ? каковы. его функции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зрачок, выполняет функцию диафрагмы, который рефлекторно регулирует количество света, поступающего в глаз.
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