что такое зрачок. ? каковы. его функции?

Биология
что такое зрачок. ? каковы. его функции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зрачок, выполняет функцию диафрагмы, который рефлекторно регулирует количество света, поступающего в глаз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как изменится сумма если первое слагаемое увеличить на 8 а второе уменьшить на 5
Ответить
Русский язык
Найдите орфограмму безударная гласная в окончаниях имен сущ. Объясни правописание (падеж,склонение). Я шел из леса по большой дороге. Был весенний ...
Ответить
Математика
Сумму чисел 20 и7 уменьшиткуменьшит на их разность
Ответить
Математика
На детской площадке 9 велосипедистов. Из них несколько двухколёсных и несколько ч??тырёхколёсных. Всего у велосипедистов 28 колёс. Сколько двухколё...
Ответить
Литература
Лежали КОПЕШКАМИ КОПЕШКАМИ -синонимы Как это?
Ответить