Что ввозили до Екатерины 2 и что вывозили до Екатерины 2 второй
Обществознание
Что ввозили до Екатерины 2 и что вывозили до Екатерины 2 второй
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Гость:
Экспорт: мед, меха, пенька, зерно, полотно Импорт: вино, стекло, чай, сахар,и др. вещи, которых не было в России
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