Что вы могли бы рассказать о каждом из героев из рассказа "Тёмные аллеи"?
Литература
Что вы могли бы рассказать о каждом из героев из рассказа "Тёмные аллеи"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная героиня Надежда- бывшая крепостная, а ныне хозяйка небольшой горницы, расположенной рядом с казенной почтовой станцией. Николай Алексеевич- военный, лет шестидесяти, но еще очень стройный и привлекательный человек. Тридцать лет назад она была очень красива и невинна. Он- молод и богат. Тогда они любили друг друга. А так лучше всего всегда читать рассказы которые задают в школе))
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