Окном поздняя грачи улетели испекла венце грустной лице проверочное слово
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Окном поздняя грачи улетели испекла венце грустной лице проверочное слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окна, опозДать, грАч, полЁт, испЁк, вЕнчик, грусТит, лИца,
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