Снег навалил сугробы. Какое склонение у слова сугробы и падеж?

Русский язык
Снег навалил сугробы. Какое склонение у слова сугробы и падеж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 склонение, Винительный падеж
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