Снег навалил сугробы. Какое склонение у слова сугробы и падеж?
Русский язык
Снег навалил сугробы. Какое склонение у слова сугробы и падеж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 склонение, Винительный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с ...
Математика
Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м
Математика
Химия