Порядок разбора слова по составу . заездили. , рыбачили , правдивый, перевозка, укачивать, отбелить.
Русский язык
Порядок разбора слова по составу . заездили. , рыбачили , правдивый, перевозка, укачивать, отбелить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заездили: приставка (¬) ЗА, корень (∩) ЕЗД, суффиксы (∧) И, Л, окончание (обвести букву квадратом) И. Основа слова: заезди. рыбачили: корень (∩) РЫБ, суффиксы (∧) АЧ, И, Л, окончание И. Основа слова: рыбачи. правдивый: корень (∩) ПРАВД, суффикс (∧) ИВ, окончание ЫЙ. Основа слова: правдив. перевозка: приставка (¬) ПЕРЕ, корень (∩) ВОЗ, суффикс (∧) К, окончание А. Основа слова: перевозк. укачивать: приставка (¬) У, корень (∩) КАЧ, суффикс (∧) ИВА, окончание ТЬ. основа слова: укачива. отбелить: приставка (¬) ОТ, корень (∩) БЕЛ, суффикс (∧) И, окончание ТЬ. основа слова: отбели. Порядок разбора слова: 1) выделить (назвать) корень слова); 2) приставка (если есть); 3) суффикс; 4) окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1)Каково значение сферы услуг для человека 2)Каково место сферы обслуживания в об??спечении потребностей населения 3)Что называется территорит...
Математика
Два фермера посадили в огород по 200 кустиков клубники но олин ухаживал лучше и соб??ао в среднем по 500 г с каждого куста а другой только 200 г с ...
Математика
Размеры кафе 12м в длину 8м в ширину и 6 м в высоту на покраску 1м нужно 500г краски нуж??о для окрашивание стен если окно и двери занимают 78 м
Математика