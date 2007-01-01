1)Каково значение сферы услуг для человека 2)Каково место сферы обслуживания в об??спечении потребностей населения 3)Что называется территориториальной организацией сферы обслуживания 4) Какие факторы влияют на размещение ...

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"Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел (организационно-правовые аспекты): Курс лекций" (Бутылин В.Н., Гончаров И.В., Барбин В.В.) ("Академия управления МВД России", 2007) АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) КУРС ЛЕКЦИЙ В.Н. БУТЫЛИН, И.В. ГОНЧАРОВ, В.В. БАРБИН Рецензенты: Прудников А.С., заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор (Московский университет МВД России); Альхименко В.В., заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор (Институт государства и права РАН); Коробов В.Б., доктор юридических наук, профессор (Академия управления МВД России). ПРЕДИСЛОВИЕ Российскому государству, строящему новый общественный строй, приходится решать различные по характеру проблемы политического, экономического, социального, духовного характера, связанные с идеями прав человека. Трудный путь России к правовому государству, господству прав человека осложняется рядом негативных факторов прошлого и настоящего: многовековыми традициями деспотизма и крепостничества, всесилием властей и бесправием населения, стойким правовым нигилизмом большинства населения, несоблюдением и неисполнением законов, низкой правовой культурой управляющих и управляемых, в целом общества. В России еще не создано настоящее гражданское общество, а возможности его саморегуляции оказались преувеличенными. В то же время необходимо признать, что в российском обществе постепенно формируется понимание важности проблем обеспечения прав человека, верховенства прав и свобод человека как основы правового государства. Государство провозгласило, что "человек, его права и свободы являются высшей ценностью", и приняло на себя обязанности по их признанию, соблюдению и защите (ст. 2 Конституции Российской Федерации). Данные положения составляют основы конституционного строя России, которым не могут противоречить другие принципы, определенные Основным законом. Права и свободы человека являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, осуществляемым только судом (ст. 18 Конституции РФ). Уровень демократического развития общества определяется не только формальным признанием приоритета прав и свобод человека и гражданина, включая их закрепление в национальном законодательстве и провозглашение общепризнанных норм и принципов международного права в области прав человека частью правовой системы Российской Федерации. В обществе должен быть создан эффективно действующий государственно-правовой механизм охраны и защиты прав и свобод человека, позволяющий индивиду воспользоваться существующими правовыми и организационными процедурами с целью фактической реализации своих прав и свобод. Особое место в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина занимают органы внутренних дел - специально уполномоченные государственные органы, деятельность которых непосредственно направлена на охрану и защиту этих прав и свобод. К сожалению, на практике использование органами внутренних дел своих полномочий не всегда сочетается с такими принципами, как законность, обоснованность и соразмерность, что нередко приводит к нарушениям прав и свобод личности. Поэтому важную роль в профессиональной подготовке личного состава органов внутренних дел играет общетеоретическая правовая подготовка, непосредственно направленная на формирование у сотрудников и их руководителей системы теоретических и практических знаний, использование которых поможет переосмыслить и скорректировать практику обеспечения указанных прав и свобод.