Твір на тему міркування про необхідність збереження багатств природи

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Природа - наша ненька. Вона нагородила людину неоціненними дарами. Але, на жаль, ми не бережемо їх. Наша планета все більше походить на велике сміттезвалище. І все через людську необачність. З роками навіть наша багата і родюча українська земля біднішає. І в цьому винна людина, її діяльність. Все більше рослин заносяться до Червоної книги. Через безконрольну вирубку лісів, непродумані меліоричні роботи, хімічну отруту все рідше зустрічаються деякі види рослин. Хіба ми не залежимо від природи? Хіба не вона нас годує? Тоді чому ми намагаемось її знищити?