Что значит однародными подлежащими в
Литература
Что значит однародными подлежащими в
Ответ(ы):
Гость:
Это значит что когда несколько подлежащих зависят от одного сказуемого. Например "яблоки, груши лежали на столе" яблоки и груши это однородные подлежащие со сказуемыми так же
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